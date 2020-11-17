Степанов объяснил, что делать больным COVID-19, не имеющим семейного врача

18 ноября 2020, 12:04

Семейные врачи должны оказать помощь всем пациентам, которые заболели коронавирусной болезнью, в том числе тем, у кого нет подписанной декларации с семейным врачом.

Такие изменения в процесс оказания медицинской помощи утвердили в постановлении на внеочередном заседании правительства, сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Украинская правда.Жизнь.

Министр отметил, что в случае инфицирования очень важно сопровождение врача.

«Если у вас нет семейного врача, а вы заболели COVID-19, то амбулатория и семейные врачи обязаны предоставить вам эту медицинскую помощь. Даже если у вас нет соответствующей декларации. Ее вы заключите потом, когда выздоровеете. Эти изменения были внесены в соответствующее решение правительства», - рассказал Степанов.

Кроме того, глава ведомства советует воздержаться от самолечения и непрофессиональных рекомендаций.

«Очень важно не заниматься самолечением. Не спрашивайте друзей, как они лечились от COVID-19, потому что каждый человек – индивидуален», - предостерег министр.

Напомним, министр здравоохранения заболел COVID-19, однако не имел подписанной декларации с семейным врачом.

В министерстве решили, что нужно дать возможность подписывать декларацию с семейным врачом онлайн или же обеспечить больного медиком, который будет вести его в течение COVID-19.