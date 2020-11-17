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Общественное мнение
Политика / Региональные
18 ноября 2020, 13:00

Украина предложила в ТКГ провести обмен пленными до 24 декабря

Украинская сторона на переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) предлагает провести обмен заключенными лицами до 24 декабря этого года.

Об этом заявил советник по информационной политике ТКГ Алексей Арестович, сообщает Укринформ.

«Мы предлагаем обмен пленными до 24 декабря, к Рождеству», - сказал он.

Арестович также рассказал, что, по его данным, в настоящее время продолжается «практическая работа» по подготовке встречи в «нормандском формате» на высшем уровне.

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