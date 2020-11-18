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Общественное мнение
Власть
19 ноября 2020, 14:45

Зеленський підписав закон про штрафи за відсутність маски

Президент України підписав закон про адміністративну відповідальність за неносіння масок у громадських місцях під час дії карантину. Маска повинна закривати ніс і рот, виготовлена вона може бути самостійно.

Тепер через «перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без респіратора чи захисної маски» можна отримати штраф від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 170 до 255 грн.

Накладати штрафи зможуть органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров'я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.

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