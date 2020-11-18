Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
19 ноября 2020, 15:00

МАУ возобновляет рейсы в Ереван

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» возобновляет рейсы в Ереван (Армения) с 4 декабря 2020.

Как сообщили в пресс-службе компании, рестарт после длительной паузы стал возможен благодаря стабилизации ситуации в регионе. МАУ планирует осуществлять полеты в аэропорт «Звартноц» и обратно рейсы в Киев два раза в неделю.

Напомним, 28 сентября, учитывая обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, Центр управления рисками авиакомпании Международные Авиалинии Украины принял решение о временной отмене рейсов в Ереван.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: