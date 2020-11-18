Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
19 ноября 2020, 15:40

Минздрав запросил дополнительные средства на лечение COVID-19

Министерство здравоохранения представило на рассмотрение Кабинету министру проект постановления о выделении Национальной службе здоровья дополнительных средств. Их направят на оплату стационарной медицинской помощи по лечению COVID-19.

Об этом в ходе брифинга рассказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Она напомнила, что в апреле отдельной строкой в НСЗУ на COVID-19 было предусмотрено 15,8 млрд гривен.

"Эта сумма основывалась на прогнозах Всемирной организации здравоохранения, а также на экспертизе специалистов. Прогноз в апреле и данные после завершения октября существенно отличаются... В частности, в апреле выплатили 953 млн грн, а в октябре - 3,3 млрд грн", - подчеркнула замглавы Минздрава.

В связи с этим Нацслужба здоровья заявила о потребности в дополнительных деньгах.

"Прогнозы уточнили, и 6 ноября НСЗУ сообщила о потребности в дополнительных средствах, чтобы была возможность закрыть финансирование декабря. Этот запрос полностью верифицирован Минздравом, и правительству подан проект о выделении соответствующих средств", - добавила замминистра.

На следующий год НСЗУ требует 225 млрд грн. В Минздраве надеются, что эта сумма будет согласована.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: