За сутки в Луганской области от коронавируса погибли три человека

За сутки на Луганщине лабораторно подтверждено 99 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
География выявленных заболеваний:
Лисичанск - 6,
Рубежное - 4,
Северодонецк - 43,
Белокуракинский район - 3,
Марковский - 2,
Новоайдарский - 2,
Новопсковский - 6,
Попаснянский - 6,
Сватовский - 22,
Станично-Луганский - 3,
Старобельский - 1.
Так, за все время исследований в области диагноз лабораторно подтвержден у 5385 человек.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 64-летняя женщина и 71-летний мужчина из Попаснянского района, 69-летний житель Кременского района.