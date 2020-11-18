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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
19 ноября 2020, 16:02

За сутки в Луганской области от коронавируса погибли три человека

За сутки на Луганщине лабораторно подтверждено 99 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск - 6,

Рубежное - 4,

Северодонецк - 43,

Белокуракинский район - 3,

Марковский - 2,

Новоайдарский - 2,

Новопсковский - 6,

Попаснянский - 6,

Сватовский - 22,

Станично-Луганский - 3,

Старобельский - 1.

Так, за все время исследований в области диагноз лабораторно подтвержден у 5385 человек.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 64-летняя женщина и 71-летний мужчина из Попаснянского района, 69-летний житель Кременского района.

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