19 ноября 2020, 16:02 За сутки в Луганской области от коронавируса погибли три человека За сутки на Луганщине лабораторно подтверждено 99 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА. География выявленных заболеваний: Лисичанск - 6, Рубежное - 4, Северодонецк - 43, Белокуракинский район - 3, Марковский - 2, Новоайдарский - 2, Новопсковский - 6, Попаснянский - 6, Сватовский - 22, Станично-Луганский - 3, Старобельский - 1. Так, за все время исследований в области диагноз лабораторно подтвержден у 5385 человек. Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 64-летняя женщина и 71-летний мужчина из Попаснянского района, 69-летний житель Кременского района. Твитнуть Загрузка... Загрузка...