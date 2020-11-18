В Музее Революции Достоинства прошли обыски: силовики подозревают хищение 111 млн гривен

19 ноября 2020, 16:40

Служба безопасности Украины заявила про обыски в помещениях Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея революции достоинства по делу о о хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта. Об этом сообщается на Facebook-cтранице СБУ.

Сообщается, что следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта. Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

"Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 млн 0 гривен на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 млн грн. Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Однако большинство полученных подрядчиком бюджетных средств было потрачено не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах", - отметили в СБУ.

Ранее на Facebook-странице Музея Революции Достоинства сообщалось, что сегодня к ним с обыском пришли правоохранители.