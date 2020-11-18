Комитет Рады одобрил постановление о строительстве новой ж/д линии на Луганщине

19 ноября 2020, 17:02

Парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры на своем заседании 18 ноября рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу проект постановления №4145 "Об обращении к КМУ относительно налаживания железнодорожного сообщения северных районов Луганской области с общей сетью украинской железной дороги". Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

Проектом постановления, в частности, предлагается обратиться к Кабмину с требованием обеспечить строительство и финансирование за счет средств госбюджета ж/д линии, которая соединит ветки "Кондрашевская-Новая - Лантратовка" и "Попасная-Сватово-Купянск".

При этом профильный комитет предлагает скорректировать проект документа и указать, чтобы при подготовке проекта закона О государственном бюджете Украины на 2021 год были предусмотрены расходы на финансирование выполнения предпроектных и проектных работ по созданию проектной документации на строительство железнодорожной линии.

Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления, на подконтрольной Украине территории в Луганской области сейчас проходит только одна железнодорожная магистраль "Попасная-Сватово-Купянск", которая связана с общегосударственной железнодорожной сетью. В то же время железнодорожная ветка "Кондрашевская-Новая - Лантратовка" длиной 250 км, проходящая по северным районам области, не имеет сообщения с другими областями, поскольку с одной стороны направлена ​​в РФ, а с другой - ведет на временно оккупированную территорию.

Вследствие такой ситуации восточные и северные районы области остались без железнодорожного сообщения с остальной территорией государства, сельхозпроизводители вынуждены пользоваться услугами автомобильного транспорта, что приводит с одной стороны к существенному увеличению себестоимости продукции, с другой - к преждевременному разрушению сети автомобильных дорог.

Также это делает невозможным доставку железнодорожным транспортом угля на Луганскую ТЭС в городе Счастье, которая является единственным производителем электроэнергии на подконтрольной территории в Луганской области.