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Общественное мнение
Общество
19 ноября 2020, 18:36

ВОЗ: На финальной стадии разработки находятся четыре вакцины от COVID-19

Директор Управления Всемирной организации здравоохранения по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари заявил, что еще ни одна вакцина от коронавируса не прошла окончательную регистрацию.

Об этом представитель ВОЗ заявил в ходе онлайн-брифинга, передает РБК-Украина.

«Четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки, но окончательно не зарегистрирована ни одна из них», - отметил аль-Мандари.

Стоит отметить, вакцину AZD1222 от AstraZeneca разрабатывает группа молекулярных биологов и медиков из Национального института здоровья США и Оксфордского университета. Она основана на аденовирусе шимпанзе, безопасном для человека патогене, способном проникать в клетки людей, но не размножаться в них.

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