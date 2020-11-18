ВОЗ: На финальной стадии разработки находятся четыре вакцины от COVID-19

19 ноября 2020, 18:36

Директор Управления Всемирной организации здравоохранения по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари заявил, что еще ни одна вакцина от коронавируса не прошла окончательную регистрацию.

Об этом представитель ВОЗ заявил в ходе онлайн-брифинга, передает РБК-Украина.

«Четыре вакцины находятся на финальной стадии разработки, но окончательно не зарегистрирована ни одна из них», - отметил аль-Мандари.

Стоит отметить, вакцину AZD1222 от AstraZeneca разрабатывает группа молекулярных биологов и медиков из Национального института здоровья США и Оксфордского университета. Она основана на аденовирусе шимпанзе, безопасном для человека патогене, способном проникать в клетки людей, но не размножаться в них.