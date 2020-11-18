COVAX бесплатно даст Украине вакцину от COVID-19 для 20% населения

19 ноября 2020, 10:02

Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно», - написал он в Facebook.

Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран.

«Часто получаю вопрос о том, включен ли в глобальный механизм COVAX кандидат в вакцины от производителя Moderna (США). Да, включен. Предварительные результаты исследования этой вакцины отметили 95% эффективности предупреждения развития коронавирусной болезни COVID-19», - отметил Ляшко.

По его словам, Минздрав ставит пред собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины.

Ляшко уточнил, что 20% населения – это 8 млн доз и 4 млн населения, так как сейчас речь идет о двукратном введении вакцины.