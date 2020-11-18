Украина предлагает созвать внеочередное заседание ТКГ

Украина в Трехсторонней контактной группе обратилась к российской стороне с предложением созвать внеочередное заседание ТКГ. Темами заседания предлагают разблокирование работы КПВВ и обмен пленными.
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Украинская сторона надеется на понимание росийской стороной степени ответственности за срыв нормандских договоренностей.
"Мы предлагаем созвать внеочередное заседание рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам", - говорится в заявлении.
Глава Украинской делегации Леонид Кравчук также призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц.