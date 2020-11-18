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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
19 ноября 2020, 11:42

Украина предлагает созвать внеочередное заседание ТКГ

Украина в Трехсторонней контактной группе обратилась к российской стороне с предложением созвать внеочередное заседание ТКГ. Темами заседания предлагают разблокирование работы КПВВ и обмен пленными.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Украинская сторона надеется на понимание росийской стороной степени ответственности за срыв нормандских договоренностей.

"Мы предлагаем созвать внеочередное заседание рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам", - говорится в заявлении.

Глава Украинской делегации Леонид Кравчук также призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц.

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