Украина откроет сервисные центры на всех КПВВ в 2021 году

19 ноября 2020, 13:15

Украина намерена в 2021 году открыть сервисные центры на всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и административной границе с Крымом. В этих центрах граждане смогут получить комплекс услуг.

Об этом заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает сайт министерства.

По его словам, в середине декабря планируется открыть многофункциональный сервисный центр на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области, а до конца года модернизировать сервисную зону и на КПВВ "Чонгар" на админгранице с Крымом. В следующем году сервисные центры будут построены на всех существующих КПВВ.

"Наша цель - возвращение Донецкой, Луганской области и Крыма, развитие этих регионов. Строительство инфраструктурных объектов, железной дороги (кстати, сегодня уже на повестке дня проект железной дороги на Луганщине), налаживание условий для ведения бизнеса - от микропредпринимательства до крупных заводов", - добавил Резников.