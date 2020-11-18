19 ноября 2020, 13:59

Руководство ГСЧС в Луганской области подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время пожаров, и присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратруры.

Так, в рамках досудебного расследования проверяется информация о возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Также отрабатывается информация о возможном системном хищении топлива должностными лицами ведомства.

"Для этого использовались специальные приборы, которые увеличивают километраж и моточасы на транспортных средствах. В результате таких действий не был сформирован надлежащий резерв горюче-смазочных материалов, а поэтому техника для тушения пожаров не смогла вовремя выехать на места возгораний, что, в свою очередь, не позволило их оперативно локализовать. По той же причине дополнительные силы, прибывшие на помощь в Луганскую область из других регионов, не смогли вовремя приступить к тушению пожаров", - сказано в сообщении.

отмечается, что прокурорами совместно со следователями проведены санкционированные обыски в ГУ ГСЧС в Луганской области и других структурных подразделениях ГСЧС региона. Изъяты приборы, документация по учету и использованию горюче-смазочных материалов и транспортных средств, а также по организации мероприятий по ликвидации пожаров.

Также в рамках уголовного производства проводятся допросы должностных лиц и назначен ряд судебных экспертиз.

Кроме того, следствие изучает обстоятельства организации и деятельности Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также координации действий сил, привлеченных к тушению пожаров.