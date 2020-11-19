Новый антирекорд: в Украине – 14575 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро 20 ноября зафиксировано 14575 новых случаев коронавирусной болезни, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировали 1728 человек, летальных случаев – 229, выздоровели - 7845 человек, осуществлено тестирований – 70 752 (в том числе методом ПЦР - 45957, методом ИФА - 24795).
За все время пандемии в Украине заболели 598 085 человек, выздоровели - 274 324, летальных исходов - 10 598, проведено 4108825 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 56594 случая;
Винницкая область - 14 857 случаев;
Волынская область - 20 651 случай;
Днепропетровская область - 26202 случая;
Донецкая область - 19223 случая;
Житомирская область - 25 111 случаев;
Закарпатская область - 20 827 случаев;
Запорожская область - 22 225 случаев;
Ивано-Франковская область - 30 684 случая;
Киевская область - 28 427 случаев;
Кировоградская область - 4052 случая;
Луганская область - 5474 случая;
Львовская область - 39 916 случаев;
Николаевская область - 14 181 случай;
Одесская область - 36053 случая;
Полтавская область - 17 403 случая;
Ривненская область - 27 054 случая;
Сумская область - 20 872 случая;
Тернопольская область - 24 843 случая;
Харьковская область - 50 252 случая;
Херсонская область - 8155 случаев;
Хмельницкая область - 25 290 случаев;
Черкасская область - 16 437 случаев;
Черновицкая область - 30143 случая;
Черниговская область - 13 159 случаев.