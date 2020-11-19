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Общественное мнение
Общество / Региональные
20 ноября 2020, 13:56

Медики в ОРЛО зарегистрировали 1729 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Медики зарегистрировали 1729 случаев заражения коронавирусной инфекцией на оккупированной территории Луганской области, пишут сепаратистские СМИ.

"Всего по состоянию на 09:00 20 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1729", – говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1480 человек. Также известно об одном летальном случае за прошедшие сутки.

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