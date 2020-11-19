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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
20 ноября 2020, 14:02

Украина обновила список стран "красной" зоны

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. Сейчас самая плохая эпидемиологическая ситуация в 39 странах.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В "красной" зоне остаются следующие страны: США, Британия, Франция, Болгария, Швейцария, Испания, Румыния, Бельгия, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.

В "зеленой зоне": Германия, Молдова, Эстония, Канада, Аргентина, Бразилия, Беларусь, Турция, Япония, Норвегия и другие.

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