В Луцке в доме престарелых произошла вспышка коронавируса

20 ноября 2020, 14:40

В Луцком гериатрическом пансионате зафиксировали вспышку коронавируса. Состоянию на 20 ноября обнаружили 50 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом рассказала замдиректора Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Надежда Костырко в ходе брифинга.

Она отметила, что заболели 39 подопечных пансионата и 11 работников заведения.

Указано также, что на COVID-19 протестировали 75 жителей и 28 сотрудников дома престарелых, в результате чего заражения подтвердили в 18 жителей пансионата и 3 сотрудников.

"В заведении провели медицинскую сортировку больных, выделили отдельный этаж для больных, их изолировали и обеспечили медицинское наблюдение", - сообщила Костырко.

По ее словам, большинство из заболевших лечатся амбулаторно, двое госпитализированы в областную инфекционную больницу.

"К сожалению, поскольку это лица пожилого возраста, 4 человека умерли", - добавила Костырко.