20 ноября 2020, 15:36

19 ноября, на КПВВ "Станица Луганская" устранили неполадки в работе оборудования, которые возникли после масштабных пожаров, и восстановили доступ к бесплатной сети "Wi-Fi Proliska".

Об этом сообщают сотрудники гуманитарной миссии "Пролиска".

Так, теперь каждый желающий может воспользоваться бесплатным Wi-Fi для самостоятельной установки и регистрации в приложении "Дій вдома", проверки сроков действия электронного пропуска, доступа к иным интернет-услугам.

Следует отметить, что сотрудники гуманитарного центра "Пролиска - Станица Луганская", которые ежедневно находятся на КПВВ с 08:00 до 16:00, бесплатно помогают установить приложение "Дій вдома" уязвимым категориям граждан: пожилым людям и лицам с инвалидностью.