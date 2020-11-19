С начала года от коронавируса умерли 4300 украинцев

20 ноября 2020, 16:06

За январь-сентябрь 2020 года от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине умерли 4300 человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Укринформ.

За 9 месяцев 2020 года с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19 умерли 4300 человек, у 4072 из них вирус был идентифицирован, у 228-ми - неидентифицирован.

В общем, в Украине за указанный период умерли 426687 человек. В частности, от ишемической болезни сердца - 199095 человек; от цереброваскулярных болезней (инсультов) - 55876 ​​человек; от злокачественных новообразований - 57983 человека; от болезней органов пищеварения - 17269 человек; от гриппа и пневмонии - 4820 человек; от болезней нервной системы - 3188 человек; от заболеваний, обусловленных вирусом иммунодефицита человека, - 2268 человек; от туберкулеза - 2248 человек; от болезней мочеполовой системы - 1957 человек; от сахарного диабета - 1505 человек.

От внешних причин за январь-сентябрь 2020 умер 20701 украинец. В том числе, в результате транспортных несчастных случаев погибли 2753 человека; от случайного утопления и погружения в воду - 1259 человек; от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени - 757 человек; от случайного отравления ядовитыми веществами - 1136 человек; от случайного отравления и действия алкоголя - 1504 человека; совершили самоубийство или причинили себе летальное умышленное самоповреждение - 4708 человек; погибли в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения - 993 человек.