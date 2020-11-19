20 ноября 2020, 18:01

Система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения в Украине с 19 ноября распознает и автомобили с иностранной регистрацией. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Система автоматической автофиксации нарушений правил Дорожного движения начала регистрировать нарушения правил Дорожного движения, совершенных владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации. Это означает, что со вчерашнего дня иностранные граждане, заехавшие на своих авто в Украину, и граждане Украины, ездящие на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других ПДД", - отметил Антон Геращенко.

Проект реализован в содружестве с Государственной пограничной службой Украины.

Геращенко объяснил, как работает этот алгоритм. "Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулём.Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя взяв их из Базы данных ДПСУ", - написал он.

Антон Геращенко рассказал, что система уже зафиксировала несколькослучаев - первыми нарушителями стали граждане Беларуси и Молдовы.

По его словам, пограничники при выезде из Украины авто иностранной регистрации фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф. Если водитель-иностранный гражданин отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину. Если владелец авто на иностранных - гражданин Украины откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

"Скажу также, что далеко не во всех странах Европы и Азии действует система, позволяющая привлекать к ответственности водителей, приезжающих в страну на авто с иностранной регистрацией", - резюмировал он.