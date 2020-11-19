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Общественное мнение
Власть
20 ноября 2020, 10:00

В ГБР опровергают политические мотивы допросов активистов Майдана

В Государственном бюро расследований опровергают, что допросы участников Революции достоинства имеют политические мотивы. Там отмечают, что активистов вызвали в качестве свидетелей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В ведомстве отметили, что в настоящее время все допросы приостановлены из-за ситуации с коронавирусом.

"Следственные действия, а именно допросы указанных лиц в качестве свидетелей, обусловлены необходимостью выполнения статьи 2 УПК Украины относительно обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств уголовного производства... Информация о политических мотивах вызовов участников Революции Достоинства на допросы в ГБР не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

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