У жителя Старобельска изъяли боеприпасы и оружие

20 ноября 2020, 13:00

Сегодня, 20 ноября, в ходе комплексной оперативно-профилактической отработки г. Старобельск, которая проводится по приказу командующего ООС и руководства ГУНП, полицейские обнаружили у местного жителя 2 корпуса гранат Ф-1 и РГД-5, 2 запала УЗРГМ-2 и УЗРГМ и пистолет «Walter» калибром 4,5 мм.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Полиции Луганщины.

"Смертоносные предметы изъяты во время проведения санкционированного судом обыска квартиры 63-летнего жителя г. Старобельск. Следственные действия продолжаются", - сказано в сообщении.

Так, в настоящее время решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Владельцу смертоносных предметов грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет