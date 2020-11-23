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Общественное мнение
Политика
23 ноября 2020, 11:07

Славянск: Вадим Лях победил на выборах

В Славянске действующий городской голова Вадим Лях победил на выборах. За него отдали свои голоса 60,87% избирателей.

По данным Славянской территориальной избирательной комиссии, за Вадима Ляха проголосовали 16 811 человек, что составляет 60,87% от всех участвовавших в выборах.

За пост мэра города боролись действующий городской голова Вадим Лях и Павел Придворов («Оппозиционная платформа – За жизнь»). Придворов получил 10 415 голосов избирателей.

«Теперь официально! Территориальной избирательной комиссией подписан итоговый протокол с результатами выборов. За меня проголосовали 16 811 жителей Славянска (60,87% принявших участие в выборах). Спасибо вам за доверие и поддержку!», – сегодня, 23 ноября, написал Лях в своем Facebook.

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