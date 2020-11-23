В Украине – самый низкий за 5 лет урожай кукурузы

23 ноября 2020, 14:08

По состоянию на 19 ноября 2020 аграрии Украины собрали 24,5 млн тонн кукурузы с площади 4,7 млн га, пишет agronews.ua со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Всего аграрии планируют собрать 5451 тыс. га кукурузы. Осталось собрать 751 тыс. га. При нынешнем уровне урожайности аграрии могут еще собрать около 4 млн тонн кукурузы.

Урожай кукурузы в 2020 году впервые за последние несколько лет будет ниже 30 млн тонн. В 2019 урожай кукурузы составил 35,88 млн т.

Существенное снижение урожая украинской кукурузы стало фактором формирования мировой цены на эту культуру.

В то же время уборочные работы в Украине по кукурузе и сое еще не завершены. Поэтому окончательные выводы по объему урожая кукурузы в Украине можно будет сделать после завершения уборочных работ.