Садовый заявил о попытке узурпации власти во Львове

23 ноября 2020, 14:40

Повторно избранный мэр Львова Андрей Садовый обвинил оппонентов из «Европейской солидарности» в попытках узурпировать власть в городе.

«Городская избирательная комиссия приняла решение перенести дату первой сессии городского совета с 3-го декабря на 24-е ноября – это уже завтра. Хотя предварительно та же ТИК назначила заседание на 3 декабря, чтобы провести присягу и депутатов, и городского голову одновременно. Действовали ночью, без лишних глаз, без журналистов и приняли решение, которое никак не касается вчерашних выборов», - написал он в Facebook.

По словам Садового, это значит, что с приведением к присяге нового совета теряются полномочия предыдущего городского головы. Новоизбранного мэра к присяге завтра еще не приведут, поскольку есть предусмотренное законом время на подсчет голосов, потенциальные жалобы и иски. Поэтому новый совет заработает без нового председателя.

«Совет в таком полулегитимным состоянии может действовать несколько недель, выбирать руководящие органы: президиум, секретаря - и.о. городского головы, заместителей городского головы, членов исполкома, председателей комиссий и т.д., принимать любые другие решения - бюджет, имущественные вопросы и тому подобное. За эти решения впоследствии ответственность придется нести новому городском голове», - пояснил мэр.

Садовый подчеркнул, что решение ТИК является абсолютно незаконным, поскольку избирательный процесс депутатов Львовского городского совета завершился 19 ноября и никаких решений на эту тему комиссия принимать не вправе.

«Будем обжаловать его во всех возможных инстанциях. Все депутаты, которые примут участие в этой афере, запятнают свою репутацию навсегда», - заявил он.