В Конго от COVID-19 умер украинский военный

23 ноября 2020, 15:10

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 51 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

«К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 26-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19. Военнослужащий ВС Украины (находясь в составе миссии ООН в ДР Конго) заболел 07.11.2020, наблюдалась легкая форма, находился на лечении в изоляторе воинской части. ПЦР-тест на COVID-19 от 14.11.2020 года – положительный», - говорится в сообщении.

14 ноября с повышением температуры тела он был направлен на стационарное лечение в госпиталь ООН III уровня (г. Гома, Конго). Через два дня – 16 ноября – в связи с ухудшением состояния здоровья был переведен в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии госпиталя (г. Найроби, Кения) где в течение нескольких суток получал медицинскую помощь, но она не дала положительного результата.