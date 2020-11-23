На Луганщині легалізовано працю майже 28 тис. громадян

23 ноября 2020, 09:58

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за результатами вжитих заходів контролю за роботодавцями з дотримання ними законодавства щодо оформлення трудових відносин з найманими особами у січні – жовтні 2020 року легалізовано працю 27 тис. 823 громадян.

По ним до бюджету додатково надійшло 18,1 млн грн єдиного внеску, 14,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), 1,4 млн грн військового збору. В т.ч., у жовтні поточного року легалізовано працю 3 тис. 801 громадянина, до бюджету додатково надійшло 1,9 млн грн єдиного внеску, 1,6 млн грн ПДФО та 100 тис. грн військового збору.

Крім того, з початку року виявлено та залучено до державної реєстрації 1098 громадян, які здійснювали незаконну підприємницьку діяльність. За результатами проведених заходів щодо легалізації їх підприємницької діяльності сплачено 947,7 тис. грн єдиного внеску та 1 млн 72,9 тис. грн єдиного податку.