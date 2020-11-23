В Мариуполе закрыли 18 заведений-нарушителей «карантина выходного дня»

23 ноября 2020, 16:00

Правоохранители Мариуполя задокументировали 98 нарушений карантина за минувшие выходные, - сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции.

«Прекращена деятельность 18 объектов торговли и заведений общественного питания, которые работали вопреки ограничениям «карантина выходного дня», введенным правительством Украины. Всего за выходные в отношении нарушителей составлено 36 протоколов и 62 постановления», - говорится в сообщении.

Полицейские подготовили административные материалы в отношении 18 человек, которые находились на рабочем и в общественном местах без защитных масок, а также перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров в общественном транспорте в неустановленном количестве.

Материалы составлены согласно ч. 1 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение правил карантина людей». Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа от 17 до 32 тысяч гривен, в отношении должностных лиц – от 34 до 170 тысяч гривен.

Решение о наложении штрафа будет принимать суд.