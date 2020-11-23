В ТКГ раскрыли суть плана «Б» по Донбассу

23 ноября 2020, 17:02

У украинской стороны на переговорах по Донбассу есть план «Б», в основе которого лежит инициатива по вводу миротворцев. Он пока обсуждается. Об этом рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович, передает «ТСН».

«Неофициально говорю о плане "Б", как частное лицо. Он дискутируется в кулуарах. И ключевое слово там – миротворцы», – отметил Арестович.

По его словам, от условного «плана Порошенко» он ничем не отличается.

«Только ходит такая легенда в кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации и план ввода миротворцев был сорван. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ – это мощный элемент контроля», – рассказал спикер украинской стороны в ТКГ.