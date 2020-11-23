В Украине составили 1144 протоколов за нарушение карантина выходного дня

23 ноября 2020, 17:42

В Украине за 21-22 ноября правоохранители составили 1144 административных протоколов за нарушения правил карантина выходного дня. В общем, была прекращена работа 1347 субъектов хозяйствования.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Так, были закрыты 969 заведений торгового и бытового обслуживания, 327 заведений общественного питания, 18 учреждений по оказанию услуг размещения, 22 торгово-развлекательных центров, 5 спортивных залов и бассейнов, 4 дискотек и ночных клубов, а также 2 театра, кинотеатра или музея.

"По результатам проверок на представителей заведений составлен 1144 административных протоколов. Также в течение выходных начато два уголовных производства по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Кроме этого было вынесено 1395 постановлений за пребывание граждан в общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте без масок.