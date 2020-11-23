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Общественное мнение
Общество
23 ноября 2020, 14:50

В Польше планируют массовое тестирование населения на COVID-19

Правительство Польши рассматривает возможность проведения в стране массового тестирования на коронавирус. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, - сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Interia.pl.

"Я думаю, что мы будем следовать методу, который применялся в Словакии. Там было протестировано 3,8 миллиона словацких граждан в три этапа", - сказал Краска.

Он отметил, что метод, который использовали в Словакии - хороший. Сейчас в Польше уже работает группа экспертов, которая готовит методологию проведения массового тестирования.

Как отметил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, скрининг-тестирование на коронавирус будет проведено среди населения Силезского, Малопольского и Подкарпатского воеводств на юге Польши, где наблюдается высокий уровень заболеваемости COVID-19. При этом детали тестирования пока не сообщаются.

Население Польши составляет более 37,6 миллиона человек.

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