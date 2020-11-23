Зеленский о динамике COVID-19: нам удается сдерживать прогнозируемый рост

23 ноября 2020, 15:05

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что властям удается сдерживать прогнозируемый рост числа новых случаев COVID-19. Это может предотвратить полный локдаун украинской экономики.

Об этом он заявил на селекторном совещании, передает сайт президента.

Сообщается, что на совещании главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о стабилизации недельной динамики заболеваемости. А украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.

"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост", - подчеркнул Зеленский.