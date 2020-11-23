В Украине за сутки зафиксировали 10 945 новых случая COVID-19

23 ноября 2020, 10:33

По состоянию на утро 23 ноября в Украине зафиксировано 10 945 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 23 ноября 2020 года. В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1165 человек, летальных случаев – 124, выздоровели – 4 143 человека», – написал он в Facebook.

За все время пандемии в Украине заболели 635689 человек; выздоровели – 291060; летальных случаев – 11075.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.