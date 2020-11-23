Россия в ТКГ поддержала план по Донбассу, предложенный боевиками

24 ноября 2020, 17:02

Представители России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) впервые поддержали план совместных действий по Донбассу, который предложили боевики. Украинская сторона просит их письменно подтвердить свою позицию.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации.

Сообщается, что сегодня на заседании политической подгруппы российский делегат Алексей Дмитриевский заявил, что Россия поддерживает план действий, который предложили представители оккупационного режима в отдельных районах Донецкой области.

"Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне. Теперь ждем их ответа", - говорится в сообщении.