Глава Минкультуры призвал ввести локдаун на новогодние праздники

24 ноября 2020, 12:35

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил за введение двухнедельного локдауна на новогодние праздники. Об этом он сообщил в Telegam.

Министр, отметил, что по обнародованному плану Минздрава, Украину ждет последний карантин выходного дня в конце этой недели. «Завершения такого типа карантина ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений, а речь идет и о креативной индустрии, и о туризме и о малом и среднем бизнесе», – написал он.

«Последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилось. Но вопрос, что нас ожидает завтра - остается открытым. Ситуация должна быть прогнозируемой», - добавил министр.

Ткаченко настаивает, что украинцы должны заранее знать, чего им ждать, а растянутая во времени красная зона не может быть бесконечной из-за негативного влияния на экономику.

«Мое личное мнение - лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во -вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме», - написал Ткаченко.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что план введения жесткого локдауна действительно рассматривается, но это запасной вариант на случай, если не сработает карантин выходного дня.