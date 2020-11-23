Кабмин на год отложил повышение зарплат для учителей

24 ноября 2020, 14:53

Кабинет Министров перенес с 2021-го на 2022-й год начало действия своего постановления «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки», которым были установлены новые должностные оклады для сотрудников сферы образования.

Соответствующее постановление №1149 «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 10 июля 2019 № 822 и остановке его действия» принято на внеочередном заседании правительства 23 ноября.

Документом исключается пункт о том, что минимальная зарплата работников образования и науки с 1 января 2023 года будет составлять четыре размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2023 года.

С 2022 года минимальный должностной оклад в отрасли должен составить 3,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2022 года.