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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия
25 ноября 2020, 08:56

В Украине – почти 14 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на 25 ноября зафиксировано 13882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

За минувшие сутки госпитализировали 1818 человек, 229 больных умерли, 8420 – выздоровели.

Всего за время пандемии в Украине заболели 661858 человек; выздоровели 307778; летальных случаев – 11492.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

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