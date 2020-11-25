25 ноября 2020, 08:56 В Украине – почти 14 тысяч новых случаев COVID-19 В Украине по состоянию на 25 ноября зафиксировано 13882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов. За минувшие сутки госпитализировали 1818 человек, 229 больных умерли, 8420 – выздоровели. Всего за время пандемии в Украине заболели 661858 человек; выздоровели 307778; летальных случаев – 11492. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях. Твитнуть Загрузка... Загрузка...