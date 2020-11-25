25 ноября 2020, 13:48 В Киеве за сутки – 980 случаев коронавируса Коронавирус в Киеве за минувшие сутки зафиксировали еще у 980 человек. 23 заболевших умерли, сообщил мэр города Виталий Кличко. «За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 980 больных коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1196 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 62 620», - сообщил Кличко. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки 346 человек. Всего коронавирус преодолели 21 437 жителей Киева. «Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 217, Днепровском - 189, Соломенском районе - 145 случаев», - отметил Кличко. Твитнуть Загрузка... Загрузка...