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Общественное мнение
Общество
25 ноября 2020, 13:48

В Киеве за сутки – 980 случаев коронавируса

Коронавирус в Киеве за минувшие сутки зафиксировали еще у 980 человек. 23 заболевших умерли, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 980 больных коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1196 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 62 620», - сообщил Кличко.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 346 человек. Всего коронавирус преодолели 21 437 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 217, Днепровском - 189, Соломенском районе - 145 случаев», - отметил Кличко.

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