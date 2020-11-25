Украина продлила на год санкции против России

25 ноября 2020, 17:06

Кабинет министров Украины на заседании 25 ноября одобрил изменения в постановление от 30 декабря 2015 «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации».

Соответствующее постановление продлевает до 31 декабря 2021 действие режима наибольшего содействия ВТО, предусматривающего применение высоких ставок ввозной пошлины для российских товаров вместо нулевой ставки, действовавшей на некоторые российские товары в соответствии с соглашением о режиме свободной торговли между странами СНГ.

Украина и Россия вводят двусторонние санкции с 2014 года, со времени оккупации Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе.

В марте 2019 вступили в силу украинские санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Правительство России в апреле 2019 приняло решение о расширении санкций против Украины.

В свою очередь в мае того же года Украина дополнила перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в страну. Среди запрещенных есть несколько групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств. Общая стоимость этой продукции составляет 510 млн долларов в год.

Также правительство утвердило введение специальной пошлины для товаров из России, которое применяется с 1 августа 2019 независимо от других видов пошлины.