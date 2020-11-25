Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Криминал
25 ноября 2020, 17:42

СБУ разоблачила в госизмене командира подразделения Нацгвардии

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии в государственной измене. Военнослужащий передал спецслужбам России сведения об оборонной сфере Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Украинского военного, по версии следствия, в 2019 году завербовали представители Генерального штаба Вооруженных сил России. Задача военного заключалось в сборе информации о помощи международных партнеров подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов.

"Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов", - добавили в СБУ.

Правоохранители провели обыски по месту службы и жительства военнослужащего, в ходе которых получили доказательства его противоправной деятельности. Командиру подразделения НГУ сообщили о подозрении в совершении государственной измены и отправили его под стражу.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: