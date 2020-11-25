За добу лабораторно підтверджено 74 нових випадки COVID-19 в області. Від ускладнень померло дев’ять осіб

25 ноября 2020, 16:39

Лабораторно підтверджено 74 нових випадки COVID-19 в області. Від ускладнень померло дев’ять осіб, з них сім – у Сєвєродонецьку.

Географія виявлених захворювань:

місто Лисичанськ – 10, Рубіжне – дев’ять, Сєвєродонецьк – 15, Біловодський район – два, Білокуракинський – сім, Кремінський – п’ять, Міловський – чотири, Новоайдарський – чотири, Попаснянський – вісім, Сватівський – три, Старобільський – п’ять, Троїцький – два.

За весь час досліджень в області цей діагноз лабораторно підтверджений у 5 793 осіб.

З них одужали – 3 497 (236 за останню добу); лікуються – 2 144 (366 – стаціонарно, 1 778 – амбулаторно).

Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померли дев’ять осіб: 60-річна, 78-річна, 84-річна жінки та 54-річний, 72-річний, 75-річний, 81-річний чоловіки із Сєвєродонецька; 91-річний чоловік із Старобільського району; 81-річна жінка із Сватівського району.

Усього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби померло 152 особи.

Заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – 17,3%.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 25 листопада (09:00) в Україні 661 858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 11 492 – летальних, 307 778 осіб одужали. Загалом проведено 4 324 463 тестування методом ПЛР. За добу зафіксовано 13 882 нових випадки; летальних – 229; здійснено 75 396 тестувань; одужали 8 420 осіб.