Ризикові суб’єкти господарювання – у полі зору податківців Луганщини

25 ноября 2020, 10:34

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що з початку року фахівці управління податкового аудиту провели 15 планових та 324 позапланових перевірок ризикових суб’єктів господарювання регіону. Майже у всіх випадках виявлено порушення податкового законодавства.

У відомстві зазначили, що за результатами проведених контрольно-перевірочних заходів донараховано 45,4 млн грн узгоджених податкових зобов’язань.

Усі викриті схеми ухилення від сплати податків вказують, що планові контрольно-перевірочні заходи податківців спрямовуються лише на ті підприємства, які свідомо не сплачують або сплачують не в повному обсязі платежі до бюджету, використовуючи схеми мінімізації або ухилення від оподаткування.