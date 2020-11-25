Голубовская выступает за введение полного локдауна

26 ноября 2020, 13:01

В противодействии COVID-19 эффективным будет полный локдаун, поскольку сейчас увеличивается количество тяжелых случаев среди людей моложе 60 лет.

Об этом во время выступления на украинском женском конгрессе сказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает Укринформ.

"Я за полный локдаун, потому как эти полумеры ни к чему не приводят. В противодействии такому заболеванию ничего не изменилось со средних веков: когда нет средств специфического лечения, специфической профилактики, это только максимальное разъединение, максимальное прерывание передачи в популяции, от человека к человеку. Как это сделать экономически, это уже вопрос не ко мне, но полумеры ни к чему не приведут", - сказала Голубовская.

Она уточнила, что сейчас Украина находится в интенсивной фазе, ожидать роста заболевания следует в декабре-январе.

"Мы сейчас в интенсивной фазе, еще пик, я думаю, декабрь-январь будет, и он будет нарастать. Вы увидите, сейчас статистика подойдет через несколько недель. У нас смертность увеличивается, к сожалению, у более молодых людей до 60 лет. Это страшно", - сказала Голубовская.

По ее словам, увеличение тяжелых случаев заболевания можно объяснить в том числе погодными условиями.

"За счет погодных условий человек получает большую дозу возбудителя, а любое инфекционное заболевание - это и дозозависимый процесс. Поэтому я считаю, что здесь эпидемиологи должны сказать последнее слово. Надо считать даже не от количества заболевших, так как количество заболевших зависит от качества тестирования. Если вы много будете тестировать бессимптомных форм, это не значит, что для нас это такая трагедия. Для нас трагедия, когда растет количество тяжелых больных и их гораздо больше, чем возможности системы предоставлять именно им медицинскую помощи. Поэтому на эти показатели надо опираться при принятии решений", - отметила Голубовская