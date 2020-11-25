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Общественное мнение
Политика / Региональные
26 ноября 2020, 13:51

РФ отправила в ОРДЛО 100-й «гумконвой»

Сегодня, 26 ноября, российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление 100-го так называемого «гуманитарного конвоя», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Поскольку перемещение «гумконвоя» вновь происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение, без выполнения контрольных функций.

С 5:30 по 6:35 через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на въезд в Украину последовало 2 колонны т.н. «гумконвоя» в составе 14 автомобилей.

В грузовиках, которые были заполнены на 40-50%, якобы перевозили медицинское оборудование и медикаменты.

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