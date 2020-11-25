После перехода образования на «удаленку» возросло число нарушений закона о языке

26 ноября 2020, 15:07

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень после перехода большинства учебных заведений на дистанционное обучение начал получать значительно больше жалоб относительно нарушений языкового законодательства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В Секретариат уполномоченного по защите государственного языка начало поступать значительно большее количество жалоб о нарушениях закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в части применения государственного языка в образовательном процессе. К сожалению, с переходом большинства учебных заведений на дистанционную форму обучения, количество таких случаев и форм самих нарушений поражает», - отметил Креминь.

Он считает, что это связано как с отсутствием контроля за выполнением нагрузки педагогическими, научно-педагогическими работниками, администрациями учебных заведений, так и сознательным игнорированием участниками образовательного процесса языкового законодательства.

Креминь напомнил, что, согласно статье 21 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», языком образовательного процесса на всех уровнях (дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионально-технического, профессионального предвысшего и высшего), а также внешкольного и последипломного образования в учебных заведениях является государственный язык.

Креминь также подчеркнул необходимость обеспечения обучения на украинском жестовом языке жестоговорящих соискателей образования.

«К сожалению, сегодня большинство педагогических и социальных работников на недостаточном уровне владеют украинским жестовым языком. Поэтому развитие украинского жестового языка, создание доступной языковой среды для лиц с нарушениями слуха в учебном процессе, полное обеспечение современными учебно-методическими, дидактическими материалами, как это определено действующим законодательством, достойная оплата труда в педагогической и социальной сферах - среди приоритетов, которые должны быть определены управленцами в сфере образования и социальной политики», - отметил языковой омбудсмен.

Он призвал в случае нарушения прав родителей или прав детей на обучение на государственном языке воспитателями, учителями, преподавателями или другими педагогическими, научно-педагогическими, социальными работниками, фиксировать такие нарушения, в том числе, с помощью фото-, видео-, аудиосредств и отправлять жалобы как в администрации учебных заведений или социальной сферы, так и к уполномоченному по защите государственного языка.