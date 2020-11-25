Минфин заявил об успешном завершении переговоров с МВФ про бюджет-2021

26 ноября 2020, 15:10

Министерство финансов Украины успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В министерстве напомнили, что это было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определение даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша.

"Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видение основных бюджетных показателей - рамки доходов, расходов и дефицита. Минфин проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда о возможностях финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году. В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ", - отметили в Минфине.

Как сообщалось ранее, советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда. В правительстве прогнозировали, что следующий транш от МВФ Украина может получить уже в конце 2020 или в начале 2021 года.