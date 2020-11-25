Усик намерен сразиться за титул WBO в 2021 году

26 ноября 2020, 15:40

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик намерен провести титульный бой за пояс WBO в апреле 2021 года. При этом неважно, кто будет его соперником.

Об этом в комментарии изданию Sky Sports сообщил со-промоутер украинца Александр Красюк.

Усик является обязательным претендентом на этот титул, которым сейчас владеет британец Энтони Джошуа. Однако прежде чем провести поединок с украинцем он намерен сойтись в ринге с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, с которым уже договорился о проведении двух боев в следующем году.

"Надеемся, Усик будет готов вернуться в апреле 2021 года и, надеемся, Джошуа будет готов выполнять необходимые правила обязательной защиты WBO. Если нет - мы будем драться за вакантный титул WBO с претендентом, которого назначит организация", - заявил Красюк.

Таким образом, следующим соперником Усика может стать второй номер рейтинга WBO Даниэль Дюбуа. На выходных британец проведет бой с непобежденным Джо Джойсом.