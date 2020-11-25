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Общественное мнение
Общество / Региональные
26 ноября 2020, 16:04

На Луганщине лабораторно подтверждены 132 новых случая COVID-19

На Луганщине лабораторно подтверждены 132 новых случая COVID-19.

Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 63-летний мужчина из Лисичанска и 68-летний мужчина из Северодонецка.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 11 человек;

Рубежное – 4;

Северодонецк – 48;

Кременской район – 14,

Марковский – 3;

Новоайдарский – 9;

Новопсковский – 8;

Попаснянский – 2;

Сватовский – 11;

Станично-Луганский – 2;

Старобельский – 5;

Троицкий – 15.

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