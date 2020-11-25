На Луганщине лабораторно подтверждены 132 новых случая COVID-19.
Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 63-летний мужчина из Лисичанска и 68-летний мужчина из Северодонецка.
География выявленных заболеваний:
город Лисичанск – 11 человек;
Рубежное – 4;
Северодонецк – 48;
Кременской район – 14,
Марковский – 3;
Новоайдарский – 9;
Новопсковский – 8;
Попаснянский – 2;
Сватовский – 11;
Станично-Луганский – 2;
Старобельский – 5;
Троицкий – 15.