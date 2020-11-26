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Общественное мнение
Власть / Региональные
26 ноября 2020, 16:44

План по Донбассу требует готовности к компромиссам, - ОБСЕ

Из-за различия во взглядах Рабочей группе по политическим вопросам не удалось достичь прогресса при разработке проекта плана действий по урегулированию конфликта на Донбассе. Продвижение плана в соответствии с Минскими соглашениями требует конструктивности и готовности к компромиссам.

Об этом заявила Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау, передает пресс-служба ОБСЕ.

Она отметила, что согласно данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, режим прекращения огня на Донбассе в целом продолжает соблюдаться. Однако недавно два мирных жителя были ранены в зоне конфликта в ходе обстрела.

"Это первый подобный случай после 27 июля 2020 года. Настоятельно призываю стороны сделать все возможное для соблюдения режима прекращения огня", - сказала Грау.

По ее словам, этот вопрос Рабочая группа обсуждала в первую очередь. Кроме этого, обсуждалось функционирование мероприятий по усилению режима прекращения огня и координационного механизма реагирования на его нарушения. Также были затронуты вопросы поиска без вести пропавших и взаимного освобождения и обмена лиц, которых удерживают в связи с конфликтом.

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