Оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня

26 ноября 2020, 09:40

За прошедшие сутки, 25 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники трижды нарушили договоренности о прекращении огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил

Так, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать наших воинов на участке в пригороде Авдеевки. Стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили неподалеку Водяного.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

О нарушении режима прекращения огня и использовании вооруженными формированиями РФ запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано